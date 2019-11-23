Gaziantep ve Halfeti’yi keşfettiler

BUGÜN NELER OLDU

ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy tarafından düzenlenen QNB Finansbank'la Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz projesine bu kez Gaziantep evsahipliği yaptı. Seyahate Alişan, Sinan Tuzcu, Faruk Lök'ün de aralarında bulunduğu ünlüler renk kattı. Tur, rehber Saffet Emre Tonguç'un özel anlatımıyla gerçekleşti. Zeugma/ Belkıs Antik Kenti'nden çıkartılan eserlerin sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi, tüm ziyaretçileri etkiledi. Gaziantep'e yakınlığıyla bilinen Şanlıurfa'ya bağlı Halfeti ilçesi de ziyaret edildi. Mağaraları, efsaneleri ile sular altında kalmış Halfeti'yi özel tekne ile gezen tüm katılımcılar, bu masal diyara hayran kaldı. Mutfağıyla ünlü Gaziantep'te katılımcıların uğradığı gastronomi duraklarından biri de Mutfak Sanatları Merkezi oldu.