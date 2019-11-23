‘Olayla bir alakam yok, beraat edeceğim’

BUGÜN NELER OLDU

SOSYETİKgüzel Burcu Kartoz, geçtiğimiz günlerde tüm taksitlerini ve vergilerini ödedikleri cipini kendisine devretmediğini ileri sürüp Çiftkurtlar Mircan Otomotiv sahibi Şahin Mehmet Çelik ve şirketinden şikayetçi olmuştu. Şikâyet ardından yürütülen soruşturma sonucunda da Çiftkurtlar Otomotiv sahibi ve şirketin muhasebe sorumlusu Dilek Turan hakkında 'Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasındaki dolandırıcılığı' suçundan dava açılmıştı. Olayın basına yansımasının ardından Mehmet Çelik, hakkındaki iddialar ile ilgili açıklama yaptı. Çelik, açıklamasında şu satırlara yer verdi: "Araç teslim edilmiş olup zilyetlik Burcu Kartoz'dadır. Yargılamaya ilişkin olayda hiçbir dahlim yoktur. Bu nedenle beraatime ilişkin inancım tamdır." Dava, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.