Oyuncudan sette güveç ziyafeti

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ATV'NIN reyting rekorları kıran dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncusu Murat Ünalmış, önceki gün set arasında mutfağa girdi. Geçtiğimiz aylarda Kapadokya'da restoran açan ünlü oyuncu, bu sefer hünerlerini arkadaşlarına gösterdi. Yemek yapmayı çok sevdiğini her fırsatta dile getiren Ünalmış, çekimleri Adana'da gerçekleşen dizinin set arasında ocak başına geçti. Ünlü oyuncu, güveç yaparak set arkadaşlarına ziyafet çekti. Ocakta pişen güveçlerin başında fotoğraf çekilen ünlü oyuncu, oyuncu arkadaşlarından tam not aldı.