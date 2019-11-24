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’in doğum gününü böyle kutladı! ’tan çok konuşulacak aşk sözcükleri…

26 yaşına giren , doğum gününü kutluyor. Hande Erçel'in sevgilisi da sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla adeta aşka geldi. Murat Dalkılıç, Erçel'e mesajında "mutluluğum, huzurum, dostum, dünya güzeli sevgilim... Var ol" diye seslendi. Hande Erçel de sevgilisinin bu mesajını karşılıksız bırakmadı ve "Her şeyi paylaşmaya doğum günümle başlamışız, seni seviyorum mutluluğum" mesajını yayınladı.

Giriş Tarihi: 24.11.2019 14:02 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019 14:06
Hande Erçel’in doğum gününü böyle kutladı! Murat Dalkılıç’tan çok konuşulacak aşk sözcükleri…

14 Kasım 1993 doğumlu olan , bugün 26 yaşına bastı. Son dönemde yine gündemde olan ve ekranlara dönen oyuncu Hande Erçel, bir süredir 'la beraber.

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Hande Erçel’in doğum gününü böyle kutladı! Murat Dalkılıç’tan çok konuşulacak aşk sözcükleri…
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