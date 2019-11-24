Hande Erçel’in doğum gününü böyle kutladı! Murat Dalkılıç’tan çok konuşulacak aşk sözcükleri…

26 yaşına giren Hande Erçel, doğum gününü kutluyor. Hande Erçel'in sevgilisi Murat Dalkılıç da sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla adeta aşka geldi. Murat Dalkılıç, Erçel'e mesajında "mutluluğum, huzurum, dostum, dünya güzeli sevgilim... Var ol" diye seslendi. Hande Erçel de sevgilisinin bu mesajını karşılıksız bırakmadı ve "Her şeyi paylaşmaya doğum günümle başlamışız, seni seviyorum mutluluğum" mesajını yayınladı.
Giriş Tarihi: 24.11.2019 14:02Güncelleme Tarihi: 24.11.2019 14:06
14 Kasım 1993 doğumlu olan Hande Erçel, bugün 26 yaşına bastı. Son dönemde yine gündemde olan ve ekranlara dönen oyuncu Hande Erçel, bir süredir Murat Dalkılıç'la beraber.