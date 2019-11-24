Son dakika: Güney Koreli ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu! Goo Hara kimdir?

Güney Koreli 28 yaşındaki şarkıcı Goo Hara'nın ölüm haberi, hayranlarını yasa boğdu. Şarkıcının ölüm haberini alan hayranları, sosyal medya hesapları aracılığıyla taziye mesajları paylaştı. Özellikle Hara'nın Instagram hesabındaki fotoğraflara yaptıkları yorumlar ile üzüntülerini dile getirdi. Genç şarkıcının son dakika ölüm haberi kısa süre içerisinde sosyal mecralarda da konuşulmaya başlayınca "Goo Hara kimdir?" sorgusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı.

GOO HARA KİMDİR?

Goo Hara. Goo Hara (d. Ocak 13, 1991) Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu. Daha çok eski üyesi olduğu güney koreli k-pop grubu KARA tarafından bilinir.2011 yılında DSP Media tarafından Yong Jun-hyung ile çıktıkları açıklandı.27 Mart 2013 yılında Cube Entertainment ve DSP tarafından Hara ve Jun-hyung ayrıldığı açıklanmıştı.