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Ünlü oyuncu 'nun kızı Derin Beşikçioğlu’nu görenler hayran kaldı!

Usta oyuncu 'nun yönetmenliğinde sahneye konulan 'Nina', düzenlenen galayla seyirci karşısına çıktı. Erdal Beşikçioğlu, Elvin Beşikçioğlu ve Ünsal Coşar'ı sahnede buluşturan oyun dakikalarca ayakta alkışlandı. Erdal Beşikçioğlu'nın kızı Derin Beşikçioğlu babasının evde nasıl biri olduğunu açıkladı. Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun kızı tiyatronun ilgi odağı oldu. Erdal Beşikçioğlu'nun oyununu izlemeye gelen kızı Derin Beşikçioğlu güzelliği ile büyüledi.

Giriş Tarihi: 24.11.2019 16:32 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019 16:42
Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu’nu görenler hayran kaldı!

Usta oyuncu yeni oyunuyla izleyici karşısına çıktı. Muhteşem performansıyla seyirciden alkış alan Beşikçioğlu'nu izlemeye gelenler arasında kızı Derin Beşikçioğlu da vardı. Ünlü oyuncunun kızı ise tiyatroda ilgi odağı oldu.

SAATLERCE AYAKTA ALKIŞLANDI

Erdal Beşikçioğlu'nun yönetmenliğinde sahneye konulan 'Nina', düzenlenen galayla seyirci karşısına çıktı. Erdal Beşikçioğlu, Elvin Beşikçioğlu ve Ünsal Coşar'ı sahnede buluşturan oyun dakikalarca ayakta alkışlandı. Erdal Beşikçioğlu'nın kızı Derin Beşikçioğlu babasının evde nasıl biri olduğunu açıkladı.

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Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu’nu görenler hayran kaldı!
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