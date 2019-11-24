Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu’nu görenler hayran kaldı!

Usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu yeni oyunuyla izleyici karşısına çıktı. Muhteşem performansıyla seyirciden alkış alan Beşikçioğlu'nu izlemeye gelenler arasında kızı Derin Beşikçioğlu da vardı. Ünlü oyuncunun kızı ise tiyatroda ilgi odağı oldu.

SAATLERCE AYAKTA ALKIŞLANDI

Erdal Beşikçioğlu'nun yönetmenliğinde sahneye konulan 'Nina', düzenlenen galayla seyirci karşısına çıktı. Erdal Beşikçioğlu, Elvin Beşikçioğlu ve Ünsal Coşar'ı sahnede buluşturan oyun dakikalarca ayakta alkışlandı. Erdal Beşikçioğlu'nın kızı Derin Beşikçioğlu babasının evde nasıl biri olduğunu açıkladı.