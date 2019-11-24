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Ünlü şarkıcı kızı Ayşe Nazlı ile hasret giderdi

geçtiğimiz günlerde kızı Ayşe Nazlı'nın yanına gitmişti. Kızıyla olan fotoğrafını hesabından paylaşan sanatçı, "Şükür kavuşturana" notunu düştü.

Giriş Tarihi: 24.11.2019 15:27 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019 15:27
Ünlü şarkıcı Nilüfer kızı Ayşe Nazlı ile hasret giderdi

Ünlü şarkıcı Nilüfer 1999 yılında evlat edindiği Ayşe Nazlı'ya gözü gibi bakıyor. Nilüfer kızının hasraetine daha fazla dayanamayıp Adana konseri sonrası Londra'da eğitim gören kızı Ayşe Nazlı'nın yanına gitti. Eylül ayında Ayşe Nazlı'yı Londra'ya yolcu eden Nilüfer "Anne- kız Londra'da hasret gidereceğiz" demişti.

SARMAŞ DOLAŞ

Kızı Ayşe Nazlı ile sarmaş dolaş bir fotoğraf paylaşan Nilüfer "Şükür kavuşturana" notuyla Instagram hesabından yayınladı. Anne kızın mutlu halleri fotoğraf karesine böyle yansıdı.

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Ünlü şarkıcı Nilüfer kızı Ayşe Nazlı ile hasret giderdi
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