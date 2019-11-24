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yaşadığı olayı gözyaşları içinde anlattı! Yeliz Yeşilmen hüngür hüngür ağladı

Şarkıcı , otobanda aracıyla seyir halindeyken benzini bitince zor anlar yaşadı. Yeliz Yeşilmen, yaşadıklarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen, aracıyla yolculuk yaparken otobanda benzin bitince sinirden gözyaşlarına boğuldu. Çocuklarıyla otobanda kalmaktan korkan Yeşilmen, yaşadığı duyguları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen, aracıyla yolculuk yaparken otobanda benzin bitince sinirden gözyaşlarına boğuldu.

Giriş Tarihi: 24.11.2019 16:01 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019 16:17
Yeliz Yeşilmen yaşadığı olayı gözyaşları içinde anlattı! Yeliz Yeşilmen hüngür hüngür ağladı

Ünlü şarkıcı , aracıyla yolculuk yaparken otobanda benzin bitince sinirden gözyaşlarına boğuldu. Çocuklarıyla otobanda kalmaktan korkan Yeşilmen, yaşadığı duyguları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

OTOBANDA BENZİNİ BİTEN ŞARKICI YELİZ YEŞİLMEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yaptığı paylaşımlarla ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Yeliz Yeşilmen, dün dolu benzinli aracıyla yolculuk yaparken yolda kaldı. Çocuklarının da yanında olmasıyla panik olan Yeşilmen, gözyaşları içinde "Kimlerin gözü kalıyor bilmiyorum" dedi.

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Yeliz Yeşilmen yaşadığı olayı gözyaşları içinde anlattı! Yeliz Yeşilmen hüngür hüngür ağladı
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