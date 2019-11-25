Defne Samyeli ve Sadettin Saran ikilisinden son dakika haberi! İddialar ortalığı karıştıracak!

Bugün televizyon ekranlarına gelen Defne Samyeli ve Sadettin Saran ikilisinin aşk iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Gelen son dakika bilgisine göre; özellikle Sadettin Saran'ın Defne Samyeli'ye özel bir ilgisi olduğu yönünde iken ikilinin önceki ilişkilerinden henüz yeni ayrılması da iddiaları güçlendirdi. Aralarında henüz bir şey yaşanmasa da bu iddiaların gerçekliği ileriki günlerde ortaya çıkacak olup konu ile ilgili gelen ayrıntılar ise şaşırttı.

İşte son dakika haberinin detayları..