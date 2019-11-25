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ve ikilisinden haberi! İddialar ortalığı karıştıracak!

Bugün ortaya atılan ve magazin camiasını sarsacak haberi herkesi şoke etti. İki ünlü isim ve hakkında ortaya atılan aşk iddiları gündemi sarsarken Sırp şarkıcı Emina Jahovic'ten ayrılan Saran'ın gönlünü Defne Samyeli'ye kaptırdığı iddia edildi. Her iki ünlü ismin de birlikteliklerinden henüz yeni ayrılması bu iddiları kuvvetlendirirken ikili konu ile ilgili henüz açıklama yapmadı. Ancak magazin gündemini sarsacak son dakika haberinin detayları ise oldukça şaşırtıcı. İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 25.11.2019 21:58 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 21:59
Defne Samyeli ve Sadettin Saran ikilisinden son dakika haberi! İddialar ortalığı karıştıracak!

Bugün televizyon ekranlarına gelen ve ikilisinin sosyal medyanın gündemine oturdu. Gelen bilgisine göre; özellikle Sadettin Saran'ın Defne Samyeli'ye özel bir ilgisi olduğu yönünde iken ikilinin önceki ilişkilerinden henüz yeni ayrılması da iddiaları güçlendirdi. Aralarında henüz bir şey yaşanmasa da bu iddiaların gerçekliği ileriki günlerde ortaya çıkacak olup konu ile ilgili gelen ayrıntılar ise şaşırttı.

İşte son dakika haberinin detayları..

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Defne Samyeli ve Sadettin Saran ikilisinden son dakika haberi! İddialar ortalığı karıştıracak!
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