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'da izdihamı yaşandı! Ünlü oyuncu Can Yaman’ı binlerce kişi karşıladı!

'nın başkenti Madrid'e giden oyuncu 'ı havalimanı terminalinde yaklaşık 2 bin İspanyol hayranı karşıladı. İspanya'da son dönemlerde çok revaçta olan Türk dizilerini takip eden ve "Erkenci Kuş" ile "Dolunay" dizilerinde oynayan Can Yaman'a özel hayranlık duyan İspanyollar, Türk aktörü görmek için Madrid havalimanına akın etti. Sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla Yaman'ın Madrid'e geleceğini öğrenen çok sayıda İspanyol, sabah erken saatlerde terminale gitti. Kapıların açılıp Can Yaman'ın çıkışıyla yaşanan izdihamı önlemek için güvenlik koridoru oluşturan İspanyol polisi, Türk aktörü koşarak havalimanından çıkardı. Bu sırada bazı kadın hayranların fenalık geçirdiği görüldü. Havalimanı dışında özel araca bindirilen Can Yaman, polis aracı eşliğinde oteline gitti. İspanya'da Mediaset televizyon grubunun magazin programlarına konuk olacak olan Can Yaman, röportajlar vererek, hayranlarıyla buluşacak.

AA Günaydın
Giriş Tarihi: 25.11.2019 11:08 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 11:12
İspanya'da Can Yaman izdihamı yaşandı! Ünlü oyuncu Can Yaman’ı binlerce kişi karşıladı!

'nın başkenti Madrid'e gelen aktör 'ı havalimanı terminalinde yaklaşık 2 bin İspanyol hayranı karşıladı. Sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla Yaman'ın Madrid'e geleceğini öğrenen çok sayıda İspanyol, sabah erken saatlerde terminale gitti.

"HAVALİMANINDA SABAHLADIK"

Can Yaman'ın İspanyol hayranlarından Cristina, "Asturias, Cadiz, Valensiya, İspanya'nın her yerinden yüzlerce kişi Can Yaman'ı görmek için buraya geldi, onu çok seviyoruz. Biz dört arkadaş havalimanında sabahladık, 19 saattir bekliyoruz." ifadelerini kullandı. "Alicante'den sabah çok erken yola çıkıp 6 saat araba kullanarak geldim." diyen Maria ise tek arzusunun sadece oyuncu Can Yaman'ı görmek olduğunu söyledi.

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İspanya'da Can Yaman izdihamı yaşandı! Ünlü oyuncu Can Yaman’ı binlerce kişi karşıladı!
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