Kadın yönetmenle çalışmak mutluluk verici

A Para'da Sinan Özedincik ve Funda Karayel'in sunduğu Günaydın Hafta Sonu programına; 'Aman Reis Duymasın' filminin oyuncuları Savaş Özdemir, Sevinç Kıranlı, Sevil Akı ve Hasan Karsak, 'Sevmekten Öldü Desinler' oyunuyla Hande Subaşı ve Bülent Alkış, şarkıcılar Ufuk Yıldırım ve Zeynep Doruk ile ünlü oyuncu Aslı Tandoğan katıldı

HANDE SUBAŞI

Sevmekten Öldü Desinler'de mesaj verme kaygımız yok; basit profillerle hepimizin yaşadığı duyguları anlatıyoruz. Hırs, sevgi, pişmanlık var. Sevgiyi her karakterde görüyoruz.

■ Kadının kadına olan agresifliğini zaman zaman yaşıyoruz ama biz kadın yönetmenle çalışıyoruz. Yönetmenimiz Ebru Kara... Kadın yönetmenle çalışmaktan ötürü ilk defa bu kadar mutlu oldum diyebilirim.

■ Bir mekanda sahneye çıkıyorum, iki saat canlı performans yapıyorum, mutlu oluyorum. Uçuk paralar kazanılabilecek bir ortam değil. İnanılmaz hayali paralara gözümü dikmiyorumBeş kişilik orkestram var. Para kazanmaktan çok, sevdiğim işi yaptığım için mutluyum.

■ Yaş almak insana iyi geliyor, yüzün oturuyor ama özel bir güzellik sırrım yok.

■ Zaman zaman setleri özlüyorum. Dizi ve sinemayı bırakmış değilim; daha bana uygun şeyler olursa rol alacağım.



BÜLENT ALKIŞ

Yaş ilerledikçe sakinleşiyorsun

■ 'Sevmekten Öldü Desinler', 13 yaş üzeri herkesin izleyebileceği bir oyun. Kenar mahalleden pavyona giden bir yolculuk... Pavyon deyince aklımıza farklı şeyler gelir, biz oyunda onları estetize ederek gösteriyoruz. Tek karakterin üzerine yoğunlaşmıyoruz, herkesin hikayesini anlatıyoruz.

■ Kendini çok kasmamak lazım. Biz hep bir şey eksikmiş gibi davranıyoruz. Aslında böyle değil. En eksik olan şeyin, sağlık olduğunu anlıyorsunuz. Sağlık olsun da her şey olur. Yaş ilerledikçe bunu anladım. Kaderci değilim ama daha sakinim. Hırsların değil, sevginin peşindeyiz. Bence sevgiye böyle ulaşabiliriz.

■ 13 yaşında bir kızım var, Duru... Ergen olduğu için, ne desek söze 'hayır'la başlıyor. Sakin oluyoruz, bekliyoruz. Oyunumuzu izledi... Birkaç argo kelime vardı, onun izlediği gün söylemedik o lafları. Gerekli değilse, neden küfredelim?



SEVİNÇ KIRANLI

Dizi ciddi görünse de aslında çok güldürüyor

■ Bizim dizi çok ciddi görünmesine rağmen içinde durum komedisi barındırıyor.

■ Filmde Oktay Kaynarca konuk oyuncu; başında ve sonunda var.

■ Duygusal bağım var ekiple. Çocuklarımız birlikte büyüyor. Birlikte beş sene geçirdik. Beş yıl daha kesin devam ederiz. Raci Bey'e (Şaşmaz) 'Ne olur 10 yıl sürsün' dedim.

HAKAN KARSAK

Çatlak kaburgayla oynadım

■ Bu filmde ciddiyetle yaşanan olaylar var ama durumun kendisi çok komik. Filmde takım elbiseden kurtulduk!

■ Erdek'te çektik, sete herkes eşiyle, çocuğuyla gitti. Filmi de çoluğunuzu çocuğunuzu alıp izleyin.

■ Ben 1.70 boyundayım. Yardımcı oyuncular devasa uzundu. Bir sahnede adam beni bir sarstı, kaburgam çatladı! Çatlak kaburgayla filmde oynadım. ■ Tarık Abi'yi de (Ünlüoğlu) anmak istiyoruz. Hepimizin ustasıydı. Çok üzgünüz, mekanı cennet olsun. Ailenin bir ferdi gitmiş gibi oldu.



SAVAŞ ÖZDEMİR

Başka türlü bir mafya alemi

■ Filmde mafya aleminin karanlık insanlarının tatil hallerini göreceğiz. Filmi Bahadır Özdener yazdı, Onur Tan yönetti. EDHO'da da seyirci, kadın gözünden mafya alemini gördü. ■ Tüm Renkler Beyaz diye bir sergi açtım. Albüm çıkardım. İlham geldiğinde resim de yapıyorum.



SEVİL AKI

Bir durum komedisi yaptık

■ Aman Reis Duymasın, 13 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak. Aile durum komedisi; içinde çatışma, küfür hiçbir şey yok. Tatile çıkan üç araba, olayların içine giriyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ı hiç izlememiş birisi de bu filmde eğlenebilir. Sonra diziyi izlemeye başlayabilir.

■ EDHO'da her bölüm bize heyecan veriyor, hiçbir şey kanıksanmıyor. Her sezon, yeni heyecan... Bu ekiple bir de tiyatro oyunu yapmak istiyoruz. Savaş Özdemir'in yazdığı şiirlerden kolaj yapıp bir oyun yapma isteğimiz var.



ZEYNEP DORUK

Harçlıklarımla şan dersi aldım

■ 'Kim Derse ki' şarkısını Ajda Pekkan söylemiş ama hiçbir albümüne koymamış. Acaba benim kısmetim mi dedim ve aranjörüme söyledim. Farklı bir aranje olsun istedim. Ajda Hanım'a da sürpriz oldu.

■ Dokuz yıl Sertab Erener'in vokalistliğini yaptım ve ondan çok destek gördüm. Çok küçüktüm, elinde büyüdüm.

■ Kısıtlı bir param vardı ve harçlıklarımla şan dersi aldım. O dönem çok az sosyalleştim ama şimdi iyi ki yapmışım diyorum. Ailem bunu çok sonra öğrendi.

■ İtalya'da edebiyat okudum. Kelimelerle aram iyidir. Beste için birçok kişinin kapısını çaldım fakat anladım ki, kendi hikayemi bir tek ben anlatabilirim.



UFUK YILDIRIM

13 yıl sonra arabesk albümü yaptım

■ 13 yıl sonra Yaşasın Arabesk albümünü çıkardım. 90'larda hit olmuş şarkıları arabesk yaptık. Günümüzde bir şarkı ne kadar çok çalarsa o kadar fazla duyulmuş oluyor. Sevilmese bile tutmuş oluyor ve 'Herkes benim parçamı biliyor' diyorlar.

■ Herkes 90'lara dönüyor. O dönemin sözleri öyle güzel ki, artık bulunmuyor. 1990'da ilk rap albümü bizimdi. Adı UFER'di. Ama 50 yaşından sonra rap olmaz.



ASLI TANDOĞAN

Bahçemde domates, kabak, biber yetiştiriyorum

■ Riva'da yaşıyorum; çok güzel, huzurlu bir hayatım var. Havası çok temiz; çocukların ciğerleri gelişene kadar orada temiz havada büyümelerini istiyorum.

■ Bahçemde domates, salatalık, ıspanak, patlıcan, biber, kabak gibi bir sürü ürün yetiştiriyorum.

■ Hiç kolay değil hem çalışıp, hem de anne olmak. Kadınlar çok özgürleşti, olmaları gereken yerdeler. Evde çocuklar olduğu zaman iş daha da zorlaşlıyor. Eve ve işe eksiksiz yetişmek istiyorlar.

■ Kızım Arya prematüre doğdu, şimdi çok şükür çok iyi. Psikolojik olarak yıkılıyorsun. Bebeğin yoğun bakımda ve ne olduğunu bilmiyorsun. Bunu yaşayan çok anne var. Etrafımdaki insanlar çok yardımcı oldu. Annelerin üzerinde çok baskı var. İnsanlar fark etmeden anneleri yıpratıyorlar. Onlara sadece destek gerekiyor.

■ Bir anneye bir kap yemek götürüp 'Sen iki saat uyu, ben ilgilenirim' demek en büyük hediye. Eş desteği de çok önemli.