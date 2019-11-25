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'Kimse bana Türk'üm dedirtemez' diyen 'a 'de görev verdi!

'li Başkanı 'nun İBB yönetimine yaptığı büyük tepki çeken atamalara bir yenisi daha eklendi. Ekrem İmamoğlu, bir skandal karara daha imza attı. Ekrem İmamoğlu, "Kimse bana ne mutlu Türk'üm dedirtemez" diyen 'a İBB'de görev verdi. Öte yandan Zeynep Tanbay'ın eşi 'ın da hendek eylemlerinde müdahalesine sert eleştirdiği biliniyor.

Giriş Tarihi: 25.11.2019 16:55
'Kimse bana Türk'üm dedirtemez' diyen Zeynep Tanbay'a İBB'de görev verdi!

Dansçı Zeynep Tanbay, İBB'ye profesyonel danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Ufuk Uras'ın eşi olan Tanbay, "Kimse bana ne mutlu Türk'üm diyene dedirtemez" sözleriyle tepki çekmişti.

İMAMOĞLU'NDAN SKANDAL KARAR

Takvim'in haberine göre Uzun süre ABD'de kalan Zeynep Tanbay'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne danışmanlık hizmeti vermeye başladığı öğrenildi.

Ermeni soykırımı iddialarını destekleyen, hendek eylemlerinde TSK müdahalesini eleştiren dansçı Zeynep Tanbay, "Kimse bana ne mutlu Türk'üm dedirtemez" sözleriyle de büyük tepki çekmişti.

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'Kimse bana Türk'üm dedirtemez' diyen Zeynep Tanbay'a İBB'de görev verdi!
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