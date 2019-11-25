Merve Boluğur’dan şaşırtan hamle! Merve Boluğur sosyal medya hesabından tüm dostlarını sildi

Şarkıcı Murat Dalkılıç'la 2015 yılında nikah masasına oturan ve iki yıl sonra boşanan Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yakından tanıdığı herkesi sildi. Yalnızca dünya yıldızlarını ve markalarını takip eden Boluğur'un hamlesi ise sevenlerinde merak uyandırdı.

TRAVMAYI ATLATAMADI MI?

Son yıllarda herhangi bir TV projesinde yer almayan güzel oyuncu, yakın zamanda kendisine ait bir kozmetik markası çıkarmış ve ticaret hayatına adım atmıştı. Boşandıktan sonra kendini işine veren ve kabuğuna çekilen Boluğur'un boşanma travmasını atlatmak için destek aldığı ortaya çıkmıştı.