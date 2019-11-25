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’dan şaşırtan hamle! Merve Boluğur sosyal medya hesabından tüm dostlarını sildi

Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu , tüm arkadaşlarını Instagram'dan sildi. Merve Boluğur’un neden böyle bir şey yaptığı merak konusu oldu. Murat Dalkılıç'la 2015 yılında evlenen Merve Boluğur, iki yıl sonra 2017 yılında boşanmıştı. Geçen aylarda boşanma travmasını atlatmak için destek aldığı ortaya çıkan oyuncu Merve Boluğur, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Verdiği pozlarla çok konuşulan Merve Boluğur'un son hamlesi ise tüm dostlarını sosyal medya hesabından silmek oldu. Yakın dostlarıyla arasına mesafe koyan oyuncunun, bundan sonra kimseyle görüşmeyeceği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 25.11.2019 12:17 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 12:33
Merve Boluğur’dan şaşırtan hamle! Merve Boluğur sosyal medya hesabından tüm dostlarını sildi

Şarkıcı Murat Dalkılıç'la 2015 yılında nikah masasına oturan ve iki yıl sonra boşanan , sosyal medya hesabından yakından tanıdığı herkesi sildi. Yalnızca dünya yıldızlarını ve markalarını takip eden Boluğur'un hamlesi ise sevenlerinde merak uyandırdı.

TRAVMAYI ATLATAMADI MI?

Son yıllarda herhangi bir TV projesinde yer almayan güzel oyuncu, yakın zamanda kendisine ait bir kozmetik markası çıkarmış ve ticaret hayatına adım atmıştı. Boşandıktan sonra kendini işine veren ve kabuğuna çekilen Boluğur'un boşanma travmasını atlatmak için destek aldığı ortaya çıkmıştı.

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Merve Boluğur’dan şaşırtan hamle! Merve Boluğur sosyal medya hesabından tüm dostlarını sildi
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