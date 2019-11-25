Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 25 Kasım 2019 Pazartesi günlük burç yorumları! Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 25 Kasım 2019 Cuma günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 25 Kasım 2019 Cuma burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "İyileştiren Yeniay yarın gerçekleşiyor" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 25 KASIM 2019 CUMA - ASTROLOJİ

Astrogündem: İletişimi yöneten Merkür ile şansı temsil eden Jüpiter 45'lik yapacak. Diğer yandan Venüs ve Jüpiter'in Yay burcunda kavuşmasının etkisi devam ediyor olacak. Bu durum eğitim sistemine önemli düzenlemelerin getirileceğinin haberciliğini yapabilir. Dünyanın her köşesine tepkinin hâkim olgunu fark edeceğiz. Bu hafta en çok konuşulacak konuların başında futbol dünyası ve kulüpler olabilir.

KOÇ: Gerçek duygularını göstermek için önemli bir gün olacak. Başkalarının senin hakkında söylediklerine kafa yormamak için başka işlere odaklanmak isteyeceksin. Otoriter kişilerle gün içinde ters düşmen mümkün. Eğer işinden ve bulunduğun konumdan memnun değilsen beklediğin haberi alabilirsin. İş görüşmelerin hız alabilir ve bu vesile ile hayatını yeniden şekillendirebilirsin.

BOĞA: Gelirler, ödemelerle alakalı konularda dengeyi kurmakta zorlandığını hissettiğin bir gündesin. Geleceğine ait önemli konuşmalar, görüşmeler yapman gün boyu mümkün. Gökyüzü, yönetici seviyesindeki kişilere karşı daha dikkatli olman gerektiğine işaret ediyor. Rutin giden bazı konularda yenilikler yapman gerekebilir.

İKİZLER: Bugünden itibaren kariyer hayatın adına önemli bir süreç başlıyor. Her ne kadar bugün tüm işlerin üstüne üstüne geldiğini düşünsen de önümüzdeki günlerde performansın konuşulacak! Algılarının oldukça açık olduğu bugün etrafındaki olaylar içerisinde daha aktif bir rol alabilirsin. Gizli düşmanlıklara karşı tedbirini alırken herkese şüpheci davranmaman gerekir.