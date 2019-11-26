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'nin erkek kardeşi geçirdi

Geçtiğimiz günlerde annesi rahatsızlanan şarkıcı 'nin bu sefer de erkek kardeşi hastanelik oldu. geçiren , apar topar hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 26.11.2019 14:56 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 14:59
Deniz Seki'nin erkek kardeşi Serdar Seki beyin kanaması geçirdi

Geçtiğimiz aylarda annesinin rahatsızlığıyla uğraşan ve sevenlerinden dua isteyen ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin acısı ikiye katlandı. Annesinin sağlığına kavuşmasıyla rahat nefes alan Seki'nin bu sefer de erkek kardeşi Serdar Seki, beyin kanaması geçirerek hastanelik oldu.

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

2. Sayfa programında yer alan habere göre: Deniz Seki'nin erkek kardeşi dün iş yerinde fenalaştı. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Serdar Seki, apar topar hastaneye kaldırıldı. Kan sulandırıcı ilaç kullandığı için bir süre ameliyata alınamayan Serdar Seki'nin ilk operasyonu 6 saat sürdü. Sağlık durumu ciddi olan Serdar Seki, yoğun bakımda tutuluyor. Öte yandan Serdar Seki'nin ameliyattan sonra sol tarafında bir sıkıntı meydana geldiği de ortaya çıktı.

AĞLAMAKTAN KONUŞAMADI

2. Sayfa sunucularının aradığı Deniz Seki ise ağlamaktan konuşamadı. Kardeşini kendisinin büyüttüğünü belirten Seki, sevenlerinden dua istedi.

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Deniz Seki'nin erkek kardeşi Serdar Seki beyin kanaması geçirdi
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