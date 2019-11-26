Öğrenciler çizdi Demet Şener sergiledi

BUGÜN NELER OLDU

Türk tekstil sektörünün gücünün yükselmesi, yetenekli gençlerin sektöre hızla kazandırılması ve özgün tasarımlar yaratılarak katma değeri yüksek ürünlerin ihraç edilmesi amacıyla düzenlenen 14. İstanbul İTHİB Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması'nın finali, önceki gece Raffles İstanbul'da gerçekleşti. İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz'ün ev sahipliği ile Tuvana Büyükçınar Demir'in organizasyonunu yürüttüğü görkemli geceye iş, sanat ve cemiyet hayatından davetliler katıldı. Burcu Esmersoy'un sunuculuğunu üstlendiği törende Demet Şener podyuma çıktı. Tekstil ve tasarım sektörünün duayen isimleri ve İTHİB Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan jüride bu yıl Fatih Bilici, Zekeriya Tanrıverdi, Ahu Yağtu, Alara Koçibey, Feryal Gülman, Nejdet Ayaydın, Özgür Masur, Sema Güral Sürmeli, Süleyman Orakçıoğlu gibi isimler yer aldı. Jüri üyeleri arasında Mustafa Sandal'ın da yer aldığı gecede, ünlü sanatçı sahne alarak şarkılarıyla törene renk kattı. Jürinin değerlendirmeleri sonucu Pele'nin Gözyaşları tasarımıyla Damla Güden birinci olarak 50 bin lira ödülü almaya hak kazandı.