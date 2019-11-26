Son dakika haberi: Milli boksör Adem Kılıççı polisin kafasında cam şişe kırdı! Adem Kılıççı Survivor şampiyonu olmuştu...

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Milli Boksör Adem Kılıççı, Saral'lar grubuna mensup arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği gece külünde tartışma yaşadı. Kısa sürede arbedeye dönüşen tartışmada, polis olan şahıs, Kılıçcı ve Sarallar tarafından feci şekilde darp edildi. Milli boksör tarafından başında bir de cam şişe kırılan mağdur polis, şikâyetçi oldu.



Olay, geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Güvenlik Büro'da çalışan polis memuru Murat C., kız arkadaşıyla birlikte İstanbul Ortaköy'de bulunan lüks bir eğlence mekânına gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde kulüpte eğlenen çift, yan masada bulunan bir grup arkadaşla tartışmaya başladı. İddiaya göre genç adam eğlenirken bir yandan da video çekiyordu. Yan masada bulunan müşteriler ise, 'Bizim fotoğrafımızı mı çekiyorsun' şeklinde konuştu.

