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Son dakika haberi: polisin kafasında cam şişe kırdı! Adem Kılıççı şampiyonu olmuştu...

yarışmasıyla adını duyuran ile Sarallar grubuna mensup arkadaşları Aziz Saral ve Fikri Saral, eğlenmek için gittiği gece kulübünde olay çıkardı. Kısa sürede arbedeye dönüşen tartışmada olan şahıs, Adem Kılıççı ve Sarallar tarafından feci şekilde darp edildi. Milli boksör Adem Kılıççı tarafından başında bir de cam şişe kırılan mağdur polis, şikâyetçi oldu. Survivor 2018 şampiyonu Adem Kılıççı'nın karıştığı son dakika haberi olarak gündeme gelen olayda Kılıççı ve arkadaşları hakkında 3'er yıl hapis istendi.

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 26.11.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 09:44
Son dakika haberi: Milli boksör Adem Kılıççı polisin kafasında cam şişe kırdı! Adem Kılıççı Survivor şampiyonu olmuştu...

yarışmasıyla adını duyuran , Saral'lar grubuna mensup arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği gece külünde tartışma yaşadı. Kısa sürede arbedeye dönüşen tartışmada, olan şahıs, Kılıçcı ve Sarallar tarafından feci şekilde darp edildi. Milli boksör tarafından başında bir de cam şişe kırılan mağdur polis, şikâyetçi oldu.

Olay, geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Güvenlik Büro'da çalışan polis memuru Murat C., kız arkadaşıyla birlikte İstanbul Ortaköy'de bulunan lüks bir eğlence mekânına gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde kulüpte eğlenen çift, yan masada bulunan bir grup arkadaşla tartışmaya başladı. İddiaya göre genç adam eğlenirken bir yandan da video çekiyordu. Yan masada bulunan müşteriler ise, 'Bizim fotoğrafımızı mı çekiyorsun' şeklinde konuştu.

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Son dakika haberi: Milli boksör Adem Kılıççı polisin kafasında cam şişe kırdı! Adem Kılıççı Survivor şampiyonu olmuştu...
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