Son dakika haberi: Haluk Bilginer Şahsiyet dizisi ile Emmy Ödüllerinde En iyi Erkek Oyuncu seçildi! Haluk Bilginer kimdir?

Bu yıl 47. defa düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. Ay Yapım'ın puhutv'de yayınlanan 12 bölümlük dizisi Şahsiyet'in başrol oyuncusu Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. Haluk Bilginer, Türkiye'nin Uluslararası Emmy ödüllü ilk oyuncusu oldu! New York'ta gerçekleştirilen törene Şahsiyet'in yönetmeni Onur Saylak, senaryo yazarı Hakan Günday ve Ay Yapım Ceo'su Kerem Çatay ile birlikte katılan Haluk Bilginer, ödül konuşmasına Türkçe 'Merhaba' diyerek başladı.

'BU ÖDÜLÜ KIZIM NAZLI BİLGİNER ADINA, BİR GÜN ONUN DA OYUNCULUĞU SEÇECEĞİ UMUDUYLA ALMAK İSTİYORUM'

Uluslararası Emmy Akademisi ve dizinin yaratıcı ekibine teşekkür eden Bilginer ödülünü kızına 'Bu ödülü kızım Nazlı Bilginer adına, bir gün onun da oyunculuğu seçeceği umuduyla almak istiyorum' cümleleriyle ithaf etti. Haluk Bilginer, En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde İngiltere'den Christopher Eccleston (BBC- Come Home); Brezilya'dan Raphael Logam (Barry Company – Impuros) ve Almanya'dan Jannis Niewöhner (Amazon- Beat) ile birlikte finale kalmıştı. Bu yılki ödüllerde, 21 ülkeden 11 kategoride 44 aday yarıştı. Ay Yapım'ın yapımcılığında gerçekleşen, senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı, yönetmenliğini Onur Saylak'ın yaptığı Şahsiyet 2018 yılında puhutv'de yayınlanmıştı.