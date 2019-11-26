Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 26 Kasım 2019 Salı günlük burç yorumları! Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 26 Kasım 2019 Salı günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 26 Kasım 2019 Salı burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "İçimizdeki iyiliği uyandıracak Yeniay" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 26 KASIM 2019 SALI - ASTROLOJİ

Astrogündem: Ateş burcunda Yeniay meydana gelirken, Venüs Oğlak burcuna geçiş yapacak. Dernekler, vakıflar ve yardım kuruluşları gündemin en önemli başlıkları olabilir. İnşaat sektöründe büyük yeniliklerin haberciliği yapacak günler başlıyor!

KOÇ: Bugün yeteneklerini fark edebilir ve ortaya çıkartmak için yeni uğraşlar içine girebilirsin. Gün içerisinde teknolojiyle yaşayacağın sıkıntı, yeniliklerin gerisinde kaldığın hissini uyandırabilir. Evli bir Koç burcuysan, eşinin yapacağı sürpriz seni oldukça etkileyecek. İlişkisini yeni noktalamış bir Koç burcuysan onunla yeniden bir araya gelmek isteyebilirsin.

BOĞA: Özellikle yeni bir proje üzerinde çalışıyorsan patronlarının desteğini göreceksin. Eğer kalbi boş bir Boğa burcuysan iş ortamından biriyle yakınlaşabilirsin. Bir yakının, çalışma ortamının düzen ve tasarımı için senden yardım isteyebilir. İpler benim elimde olmalı tavrından az da olsa uzaklaşacağın bir gün seni bekliyor.

İKİZLER: İş hayatındaki gelişmelerin, gündeminin büyük bir kısmını oluşturduğu bir gün seni bekliyor. İşveren konumunda bir İkizler burcuysan bugün çalışanlarının hoşuna gitmeyecek tavır ve konuşmaları ile karşılaşabilirsin. Eğitimi devam eden bir İkizler burcuysan, yetiştirmen gereken projeler uykusuz kalmana neden olabilir.