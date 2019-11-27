Haberler > Günaydın Haberleri > Atv Haber komandolarla birlikte ateş hattına girdi

komandolarla birlikte ateş hattına girdi

Giriş Tarihi: 27.11.2019
Atv Haber komandolarla birlikte ateş hattına girdi
Atv Kahvaltı Haberleri'nin sunucusu Nihan Günay, Pençe 3 Harekatı'nı sürdüren Mehmetçik'le birlikte, ateş hattına girdi. Günay, kameraman Hakan Gülte ile birlikte terör yuvalarının nasıl tek tek yerle bir edildiğini, Mehmetçik'in pençesinin, teröristlerin üzerine nasıl indiğini yerinde görüntüledi. Günay, bu operasyonla ilgili şöyle konuştu: "Türk Silahlı Kuvvetleri, terör operasyonlarına yaz-kış gece gündüz demeden devam ediyor. Biz de atv Haber olarak komandolarla birlikte Pençe 3 Harekatı'nın gerçekleştiği Türkiye-Irak sınırındaki bir üs bölgesine gittik ve operasyonu yerinde görüntüledik.TSK'nın pençesi, teröristlerin ensesinde. Devam eden operasyonlarla bugüne kadar yaklaşık 165 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonların yapıldığı yerlerin çoğunda sarp araziler var. Komandolarla birlikte o yollarda birlikte yürüdük."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Atv Haber komandolarla birlikte ateş hattına girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN