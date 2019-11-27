Atv Haber komandolarla birlikte ateş hattına girdi

BUGÜN NELER OLDU

Atv Kahvaltı Haberleri'nin sunucusu Nihan Günay, Pençe 3 Harekatı'nı sürdüren Mehmetçik'le birlikte, ateş hattına girdi. Günay, kameraman Hakan Gülte ile birlikte terör yuvalarının nasıl tek tek yerle bir edildiğini, Mehmetçik'in pençesinin, teröristlerin üzerine nasıl indiğini yerinde görüntüledi. Günay, bu operasyonla ilgili şöyle konuştu: "Türk Silahlı Kuvvetleri, terör operasyonlarına yaz-kış gece gündüz demeden devam ediyor. Biz de atv Haber olarak komandolarla birlikte Pençe 3 Harekatı'nın gerçekleştiği Türkiye-Irak sınırındaki bir üs bölgesine gittik ve operasyonu yerinde görüntüledik.TSK'nın pençesi, teröristlerin ensesinde. Devam eden operasyonlarla bugüne kadar yaklaşık 165 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonların yapıldığı yerlerin çoğunda sarp araziler var. Komandolarla birlikte o yollarda birlikte yürüdük."