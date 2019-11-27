Babalar için buluştular

BUGÜN NELER OLDU

Martin Scorsese imzalı 'The Irishman' filminin Türkiye'deki özel gösterimi, Kanyon Cinemaximum'da gerçekleşti. Netflix'in; Robert De Niro, Al Pacino ve Joe Pesci'yi bir araya getirdiği filmin galasına, Ali Sunal, Bige Önal, Burak Deniz, Burcu Esmersoy, Cem Yılmaz, Çağlar Ertuğrul, Demet Akbağ, Doğa Rutkay&Kerimcan Kamal, İlker İnanoğlu, Kubilay Aka, Neslihan Yeldan, Nevra Serezli ve Yetkin Dikinciler gibi birçok isim de katıldı. Bir süredir Aras Bulut İynemli ile birlikte olan Bige Önal, gecede "Aras çalışıyor, o yüzden tek geldim. Robert De Niro hayranıyım. Benim de bir projem var. 2020'de yayına girecek" dedi.