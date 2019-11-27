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Ertan Saban'dan eşi Ebru Özkan’ı aldattığı iddialarına yanıt! Ertan Saban bir kadınla samimi şekilde görüntülenmişti...
Ertan Saban'dan eşi Ebru Özkan’ı aldattığı iddialarına yanıt! Ertan Saban bir kadınla samimi şekilde görüntülenmişti...
Oyuncu Ebru Özkan'ın kendi gibi oyuncu eşi Ertan Saban tarafından aldatıldığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz günlerde bir kadınla samimi şekilde görüntüleri ortaya çıkan Ertan Saban, gazetecilerin ihanet iddialarıyla ilgili sorularına cevap verdi.
Giriş Tarihi: 27.11.2019 13:54Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 13:57
Yönetmen ve senarist Onur Ünlü, yeni başladığı stand-up gösterilerinin galasını birçok ünlü isim katıldı. Galada Ertan Saban da vardı, oyuncu gazetecilerin ihanet iddialarıyla ilgili sorularına cevap verdi.