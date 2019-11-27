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'dan eşi ’ı aldattığı iddialarına yanıt! Ertan Saban bir kadınla samimi şekilde görüntülenmişti...

Oyuncu 'ın kendi gibi oyuncu eşi tarafından aldatıldığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz günlerde bir kadınla samimi şekilde görüntüleri ortaya çıkan Ertan Saban, gazetecilerin iddialarıyla ilgili sorularına cevap verdi.

Giriş Tarihi: 27.11.2019 13:54 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 13:57
Ertan Saban'dan eşi Ebru Özkan’ı aldattığı iddialarına yanıt! Ertan Saban bir kadınla samimi şekilde görüntülenmişti...

Yönetmen ve senarist Onur Ünlü, yeni başladığı stand-up gösterilerinin galasını birçok ünlü isim katıldı. Galada da vardı, oyuncu gazetecilerin iddialarıyla ilgili sorularına cevap verdi.

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Ertan Saban'dan eşi Ebru Özkan’ı aldattığı iddialarına yanıt! Ertan Saban bir kadınla samimi şekilde görüntülenmişti...
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