Son dakika haberi: Nuri Alço nişanlısı Burcu Sezginoğlu’na tokat attı iddiası... Nuri Alço nişanlısı Burcu Sezginoğlu'nu darp etti mi?

Nuri Alço'nun nişanlısı Burcu Sezginoğlu'nu darp ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Nuri Alço'nun kendinden 33 yaş küçük nişanlısı Burcu Sezginoğlu'na herkesin içinde tokat attığı haberlerine Nuri Alço'dan açıklama geldi.