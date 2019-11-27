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Son dakika haberi: nişanlısı ’na attı iddiası... 'nu darp etti mi?

'nun nişanlısı 'nu darp ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Nuri Alço'nun kendinden 33 yaş küçük nişanlısı Burcu Sezginoğlu'na herkesin içinde attığı haberlerine Nuri Alço'dan açıklama geldi. Peki 'nu darp etti mi? İşte son dakika olarak düşen haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 27.11.2019 15:43 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 15:51
Son dakika haberi: Nuri Alço nişanlısı Burcu Sezginoğlu’na tokat attı iddiası... Nuri Alço nişanlısı Burcu Sezginoğlu'nu darp etti mi?

'nun nişanlısı 'nu darp ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Nuri Alço'nun kendinden 33 yaş küçük nişanlısı Burcu Sezginoğlu'na herkesin içinde attığı haberlerine Nuri Alço'dan açıklama geldi.

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Son dakika haberi: Nuri Alço nişanlısı Burcu Sezginoğlu’na tokat attı iddiası... Nuri Alço nişanlısı Burcu Sezginoğlu'nu darp etti mi?
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