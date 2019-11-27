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Sosyetik güzel ile ’ın evliliği bitiyor!

Türkiye’nin en zengin kadınlarından ile televizyoncu ’ın evliliği bitiyor! 2013’te nikah masasına oturan ve ikiz çocukları olan çift, resmi boşanma işlemlerini başlattı. Cemiyet hayatının tanınmış ismi Derin Mermerci ile Doğuş Yayın Grubu’nun eski CEO’su Cem Aydın, evliliklerini bitirme kararı aldı. 2015’te ikizleri Lal ve Mina’yı kucaklarına alan çift, anlaşmalı olarak boşanacak. Resmi olarak boşanma işlemlerini başlatan Mermerci ile Aydın’ın 2013’te filizlenen sürpriz aşkları ve evlilikleri, toplam altı yıl sürdü. Bu arada Mermerci, nikahtan önce Aydın’a evlilik sözleşmesi imzalatmıştı.

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT Günaydın
Giriş Tarihi: 27.11.2019 08:48 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 08:49
Sosyetik güzel Derin Mermerci ile Cem Aydın’ın evliliği bitiyor!

Sosyetik çiftler arasında yaprak dökümü maalesef devam ediyor! Ancak bu seferki, herkesi dumura uğratacak türden! Çünkü kara bulutlar bu kez, Nisan 2013'te sürpriz bir aşka imza atan ve beş ay sonra da sürprizin büyüğünü yapıp 26 Eylül'de nikah masasına oturan - çiftinin evliliğine musallat oldu...

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALAMIŞLARDI
Doğrusu bir süre önce, şahsi serveti dillere destan olan Derin Hanım ile Doğuş Yayın Grubu'nun eski CEO'su Cem Bey'in evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını duymuş ancak hiç inanmamıştım.

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Sosyetik güzel Derin Mermerci ile Cem Aydın’ın evliliği bitiyor!
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