Sosyetik güzel Derin Mermerci ile Cem Aydın’ın evliliği bitiyor!

Sosyetik çiftler arasında yaprak dökümü maalesef devam ediyor! Ancak bu seferki, herkesi dumura uğratacak türden! Çünkü kara bulutlar bu kez, Nisan 2013'te sürpriz bir aşka imza atan ve beş ay sonra da sürprizin büyüğünü yapıp 26 Eylül'de nikah masasına oturan Derin Mermerci- Cem Aydın çiftinin evliliğine musallat oldu...

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALAMIŞLARDI

Doğrusu bir süre önce, şahsi serveti dillere destan olan Derin Hanım ile Doğuş Yayın Grubu'nun eski CEO'su Cem Bey'in evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını duymuş ancak hiç inanmamıştım.