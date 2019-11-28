Arnavutluk'a giden Kadir İnanır 6,3'lük depreme yakalandı! Kadir İnanır: Depreme otelde uyurken yakalandım

Arnavutluk'ta önceki gün saat 03.55'te merkez üssü başkent Tiran'a 30 kilometre uzaklıkta deniz kıyısındaki Dıraç kenti olan 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çok sayıda binanın yıkıldığı depremde 31 kişi öldü, 658 kişi de yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumu ise ağır. Usta oyuncu Kadir İnanır ise toplantı için gittiği ülkede depreme yakalandı.

"İNANÇLI BİRİ OLDUĞUM İÇİN PANİK YAPMADIM"

Demokratik Gelişim Enstitüsü'nün toplantısı için ülkeye giden oyuncu Kadir İnanır, depreme uyurken yakalandı. Çok sayıda insanın hayatını kaybettiği deprem sırasında otelde olduğunu belirten oyuncu, "Depreme otelde uyurken yakalandık. Ben her felaketi sakin karşılayan biriyim. İnançlı bir insan olduğum için panik yapmadım" şeklinde konuştu.