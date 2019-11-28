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Arnavutluk'a giden 6,3'lük depreme yakalandı! Kadir İnanır: Depreme otelde uyurken yakalandım

Arnavutluk'ta önceki gün merkez üssü başkent Tiran'da 6,3 büyüklüğünde bir meydana geldi. ’ın Arnavutluk depremi sırasında Tiran’da olduğu ortaya çıktı. Demokratik Gelişim Enstitüsü’nün toplantısı için ülkeye giden oyuncu, önceki sabah saat 03.54’te meydana gelen ve merkez üssü Tiran olan 6.4’lük depremin ardından yaşadıklarını anlattı. Çok sayıda insanın hayatını kaybettiği deprem sırasında otelde olduğunu belirten oyuncu, “Depreme otelde uyurken yakalandık. Ben her felaketi sakin karşılayan biriyim. İnançlı bir insan olduğum için panik yapmadım” dedi.

Giriş Tarihi: 28.11.2019 14:37 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 14:44
Arnavutluk'a giden Kadir İnanır 6,3'lük depreme yakalandı! Kadir İnanır: Depreme otelde uyurken yakalandım

Arnavutluk'ta önceki gün saat 03.55'te merkez üssü başkent Tiran'a 30 kilometre uzaklıkta deniz kıyısındaki Dıraç kenti olan 6,3 büyüklüğünde meydana geldi. Çok sayıda binanın yıkıldığı depremde 31 kişi öldü, 658 kişi de yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumu ise ağır. Usta oyuncu ise toplantı için gittiği ülkede depreme yakalandı.

"İNANÇLI BİRİ OLDUĞUM İÇİN PANİK YAPMADIM"

Demokratik Gelişim Enstitüsü'nün toplantısı için ülkeye giden oyuncu Kadir İnanır, depreme uyurken yakalandı. Çok sayıda insanın hayatını kaybettiği deprem sırasında otelde olduğunu belirten oyuncu, "Depreme otelde uyurken yakalandık. Ben her felaketi sakin karşılayan biriyim. İnançlı bir insan olduğum için panik yapmadım" şeklinde konuştu.

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Arnavutluk'a giden Kadir İnanır 6,3'lük depreme yakalandı! Kadir İnanır: Depreme otelde uyurken yakalandım
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