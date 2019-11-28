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Her şey erken doğan bebekler için

Giriş Tarihi: 28.11.2019
Her şey erken doğan bebekler için
ED-DO-DER (Erken Doğan Bebekleri Yaşatma Derneği), önceki gün Grand Tarabya Otel'de öğle yemeği daveti gerçekleştirdi. Dünya Prematüre Günü'ne özel gerçekleşen davete Er-Do-Der Yönetim Kurulu Başkanı Canan Göztepe ev sahipliği yaptı. Her yıl Er-Do-Der yararına sahneye çıkan Yılmaz Morgül, bu yılki etkinlikte de şarkılarını erken doğan bebekler için seslendirdi. Morgül, "Ben de prematüre olarak dünyaya geldim. 6.5 aylık doğdum. 1 kilo 200 gram dünyaya gelmişim. Yaşamaz demişler ama benim adım Yılmaz, yıldıramazlar" diye konuştu.
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