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eski eşi ile yeniden mi evleniyor? Chloe Loughnan'dan evlilik iddialarına yanıt geldi...

Beş yıllık evliliklerini Ağustos ayında bitiren ve barıştılar mı? Geçtiğimiz günlerde Serdar Ortaç'ın Chloe Loughnan'a yeniden evlenme teklifi ettiği haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın eski eşiyle barışmak istediği ve üç hafta önce tekrar evlenme teklif ettiği iddialarına Chloe Loughnan'dan yanıt gecikmedi. İşte merak konusu olan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan evleniyor mu? sorusunun cevabı...

Giriş Tarihi: 28.11.2019 10:14 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 10:24
Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan ile yeniden mi evleniyor? Chloe Loughnan'dan evlilik iddialarına yanıt geldi...

, beş yıllık evliliğin ardından ağustosta 'dan boşanmıştı. Şarkıcının eski eşiyle barışmak istediği ve üç hafta önce tekrar evlenme teklif ettiği iddia edildi.

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Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan ile yeniden mi evleniyor? Chloe Loughnan'dan evlilik iddialarına yanıt geldi...
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