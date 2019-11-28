Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan ile yeniden mi evleniyor? Chloe Loughnan'dan evlilik iddialarına yanıt geldi...

Beş yıllık evliliklerini Ağustos ayında bitiren Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan barıştılar mı? Geçtiğimiz günlerde Serdar Ortaç'ın Chloe Loughnan'a yeniden evlenme teklifi ettiği haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın eski eşiyle barışmak istediği ve üç hafta önce tekrar evlenme teklif ettiği iddialarına Chloe Loughnan'dan yanıt gecikmedi. İşte merak konusu olan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan evleniyor mu? sorusunun cevabı...
Giriş Tarihi: 28.11.2019 10:14Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 10:24
Serdar Ortaç, beş yıllık evliliğin ardından ağustosta Chloe Loughnan'dan boşanmıştı. Şarkıcının eski eşiyle barışmak istediği ve üç hafta önce tekrar evlenme teklif ettiği iddia edildi.