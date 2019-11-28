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’ın görkemli dünyasından ilk kareler

Giriş Tarihi: 28.11.2019
‘Sultan’ın görkemli dünyasından ilk kareler
Gupse Özay, Merve Dizdar ve Ferit Aktuğ'un oynadığı 'Eltilerin Savaşı' filminin ilk görüntüleri yayınlandı. Gupse Özay'ın canlandırdığı 'Sultan' karakterinin gösterişli dünyasının ilk kez izleyiciyle paylaşıldığı tanıtım, sinemaseverlerin ilgisini çekti. Film, eltiler arasındaki büyük bir rekabeti konu ediniyor. Tanıtımda Özay, başrolü paylaştığı ve eltisi Gizem'i canlandıran Dizdar'la ilk kez buluşuyor. Sosyal medyayı sıkça kullanan, gösterişi, dekorasyonu, giyimi, mücevheri, ev hanımlığını çok seven 'Sultan'ın takılarını anlattığı sahne, izleyiciyi kahkahaya boğdu. Film, 31 Ocak'ta vizyona girecek.
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‘Sultan’ın görkemli dünyasından ilk kareler
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