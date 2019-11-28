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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 28 Kasım 2019 Perşembe yorumları! Günlük burç yorumu ve Astroloji

Astroloji konusunda hiç şüphesiz milyonların aklına geldiği ilk isim olan Zeynep Turan ile 28 Kasım 2019 Perşembe için yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanan vatandaşların 'Twitburc' mahlası ile de bildiği Zeynep Turan, hafta sonu yaklaşırken de koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, haftalık burç yorumları sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün diyecek? İşte, Astroloji ile 28 Kasım 2019 Perşembe için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 28.11.2019 10:41
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 28 Kasım 2019 Perşembe günlük burç yorumları! Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 28 Kasım 2019 Perşembe günü için sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 28 Kasım 2019 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Burçları aşkta zorlayan kurallar 1" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 28 KASIM 2019 PERŞEMBE - ASTROLOJİ

Astrogündem: Venüs-Uranüs 120'liği; global markaların birleşeceğini işaret ediyor. Ayrıca devrim gezegeni Uranüs, otomobil sektöründe daha önce az rastlanan gelişmelerin konuşulacağının altını çiziyor. 28 Ağustos 1937 kurulan, Uranüs'ü Boğa olan Toyota ise bu markaların başında gelebilir.

KOÇ: Güne dair bazı endişelerin olabilir. İş yerinde yaşadığın haksız rekabet seni yeni bir iş arayışına sokabilir. Vazgeçemediğin şeyler için şimdi karar verme zamanı geldi çattı. Yeni başlangıçlar yapacağın konular netleşecek. İlişkisi olan bir Koç burcuyansan, sevgilinin bazı davranışlarından rahatsızlık duyabilirsin. Bu durum karşısında kendini de sorgulamadan edemeyeceksin.

BOĞA: Bugün bazı düzenlemeler yapmak için oldukça kararlı olabilirsin. Senin için artık çok daha güzel bir dönem başlıyor. Şansına güvenerek yola devam etmelisin. İş yerinde, çalışma arkadaşının sana karşı mesafeli davrandığını hissedebilirsin. Uzun zamandır ilişkisi olan bir Boğa burcuysan, ilişkini bir adım ileriye taşımak isteyeceksin.

İKİZLER: Harcamaların konusunda bu biraz abartıya kaçacaksın. Yeteneklerini konuşturmak için gireceğin ortamlarda farklı fikirler kazanabilirsin. Bu günlerde hayal kırıklığı yaşadığın kariyerinle ilgili konularda net kararlar almaktan yanasın. Kendine inanmaya ihtiyacın olacak. Bu süreçte ailen dâhil kararlarında destek görmek isteyeceksin.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 28 Kasım 2019 Perşembe günlük burç yorumları! Günlük burç yorumu ve Astroloji
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