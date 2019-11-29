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Charlie’nin Melekleri’nin macerası

Bir bölümü 'da çekilen Charlie'nin Melekleri filminde, 'in Adeyyo isimli şarkısı kullanıldı. Tarihi Yarımada görüntüleriyle süslenen sahnelere Seçkin'in hareketli parçası eşlik etti. Genç şarkıcı, konuyla ilgili şunları söyledi: "Bir Hollywood filminde şarkısı çalınan ilk Türk olarak çok gururluyum. İstanbul'daki sahnelerde sesimin yankılanması çok havalı. Haberi ilk aldığımda telefonda ağladım."

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN Günaydın
Giriş Tarihi: 29.11.2019
Charlie’nin Melekleri’nin İstanbul macerası

Türkıye'nin dünyadaki tanıtımı için büyük önem taşıyan 'Charlie'nin Melekleri' filminin ön gösterimi Kanyon'da gerçekleşti. Gösterime cemiyet dünyasından birçok ünlü de katıldı. Ön gösterime ev sahipliği yapan Four Seasons Hotels İstanbul'un Genel Müdürü Tarek Mourad, şöyle konuştu: "Büyüleyici bir şehir olan İstanbul'un eşsiz bölgesi olan Tarihi Yarımada'nın simge yapılarından Four Seasons Hotel Sultanahmet de filmde yer alıyor. Bu ülkemizin dünyadaki tanıtımı açısından önemli. Filmde yer almaktan mutluluk duyuyoruz."
Bu arada filmde şarkıcı Ece Seçkin'in de bir şarkısı kullanıldı. Seçkin'in 2016'da çıkardığı 'Adeyyo' adlı şarkı, İstanbul sahnelerinde çalıyor. Seçkin "Türk olarak çok gururluyum. Haberi ilk aldığımda telefonda ağladım" dedi.

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Charlie’nin Melekleri’nin İstanbul macerası
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