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'in ''su 'nde!

Türkıye'nin dünyadaki tanıtımı için büyük önem taşıyan '' filminin ön gösterimi Kanyon'da gerçekleşti. Gösterime cemiyet dünyasından birçok ünlü de katıldı. Charlie'nin Melekleri'nde şarkıcı 'in de bir şarkısı kullanıldı. Seçkin'in 2016'da çıkardığı '' adlı şarkı, sahnelerinde çalıyor.

Giriş Tarihi: 29.11.2019 09:41 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 09:44
Ece Seçkin'in 'Adeyyo'su Charlie'nin Melekleri'nde!

Türkıye'nin dünyadaki tanıtımı için büyük önem taşıyan '' filminin ön gösterimi Kanyon'da gerçekleşti. Gösterime cemiyet dünyasından birçok ünlü de katıldı. Ön gösterime ev sahipliği yapan Four Seasons Hotels 'un Genel Müdürü Tarek Mourad, şöyle konuştu: "Büyüleyici bir şehir olan İstanbul'un eşsiz bölgesi olan Tarihi Yarımada'nın simge yapılarından Four Seasons Hotel Sultanahmet de filmde yer alıyor. Bu ülkemizin dünyadaki tanıtımı açısından önemli. Filmde yer almaktan mutluluk duyuyoruz."

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Ece Seçkin'in 'Adeyyo'su Charlie'nin Melekleri'nde!
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