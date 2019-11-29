Ece Seçkin'in 'Adeyyo'su Charlie'nin Melekleri'nde!

Türkıye'nin dünyadaki tanıtımı için büyük önem taşıyan 'Charlie'nin Melekleri' filminin ön gösterimi Kanyon'da gerçekleşti. Gösterime cemiyet dünyasından birçok ünlü de katıldı. Ön gösterime ev sahipliği yapan Four Seasons Hotels İstanbul'un Genel Müdürü Tarek Mourad, şöyle konuştu: "Büyüleyici bir şehir olan İstanbul'un eşsiz bölgesi olan Tarihi Yarımada'nın simge yapılarından Four Seasons Hotel Sultanahmet de filmde yer alıyor. Bu ülkemizin dünyadaki tanıtımı açısından önemli. Filmde yer almaktan mutluluk duyuyoruz."