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‘Eşimle özel bir dil geliştirdik’

Giriş Tarihi: 29.11.2019
‘Eşimle özel bir dil geliştirdik’
Geçtığımız günlerde Ordu'da konser veren Emre Aydın, sevenlerine yaklaşık iki saat boyunca müzik ziyafeti sundu. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aydın, İbrahim Tatlıses'in 'Yalnızım Dostlarım' şarkısını seslendireceğini söyledi. Eşinin her konserini en ön sıradan izlediğini belirten Aydın, "Sahnedeyken kendisine işaret dili ile sevgimi anlatırım. Bizim bir işaret parmağı hareketimiz vardır. Kendisiyle özel bir dil geliştirdik" dedi. Aydın, yeni sinema filmi projesi olduğunu da belirtti.
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‘Eşimle özel bir dil geliştirdik’
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