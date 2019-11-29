Gala defilesine damgasını vurdu

BUGÜN NELER OLDU

TASARIMCI Cihan Nacar, Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği tarafından bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Denizli Fashion Week kapsamında gala defilesini düzenledi. DFW 2019'un kreatif direktörlüğünü de üstlenen Nacar'ın defilesinde Itır Esen, Şebnem Schaefer, 24 yıl sonra ilk kez podyuma çıkan Emel Yıldırım, oyuncu Ceren Benderlioğlu'nun da aralarında bulunduğu 27 manken boy gösterdi. Defilede podyum, Denizli'ye özgü özel havlu kumaşla kaplandı. Oyuncu Ceren Benderlioğlu, "İlk kez böyle bir tecrübe yaşadım. Çok heyecanlandım" diye konuştu.