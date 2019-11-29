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Güzel oyuncu hakkında çok konuşulacak iddia! 'u unutmak için…

ile 5 yıllık ilişkisini geçen ay bitiren 'un, eski sevgilisinin yakın arkadaşı Demet Özdemir ile yakınlaştığı iddia edildi. Demet Özdemir’in adının Oğuzhan Koç’la aşk iddialarına karışmasının ardından Yağmur Tanrısevsin, Özdemir’i sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı. Evliliğe giden ilişkisi sürpriz bir şekilde biten Yağmur Tanrısevsin'in, eski sevgilisi Oğuzhan Koç'u unutmak için "hafıza sildirme" adı altında geçen trans manyetik stimülasyon tedavisine başvuracağı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 29.11.2019 11:07 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 11:52
Güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin hakkında çok konuşulacak iddia! Oğuzhan Koç'u unutmak için…

ile 5 yıllık ilişkisini geçen ay bitiren 'un, eski sevgilisinin yakın arkadaşı Demet Özdemir ile yakınlaştığı iddia edildi. Ortaya çıkan görüntülere kayıtsız kalmayan Tanrısevsin, Özdemir'i sosyal medya hesabında takipten çıkardı.

HAFIZA SİLDİRME YÖNTEMİNE BAŞVURACAK

'2. Sayfa' programının iddiasına göre; zor günler geçiren Yağmur Tanrısevsin, yaşadıklarını unutmak için 'hafıza sildirme' adı altında geçen bir yönteme başvuracak. Güzel oyuncu, TMU veya TMS (Trans Manyetik Stimülasyon) denilen tedavi ile kötü anılardan kurtulacak.

TMS tedavisi nedir? Nasıl yapılır? TMS tedavisi işe yarıyor mu?

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Güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin hakkında çok konuşulacak iddia! Oğuzhan Koç'u unutmak için…
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