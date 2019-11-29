Güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin hakkında çok konuşulacak iddia! Oğuzhan Koç'u unutmak için…

Yağmur Tanrısevsin ile 5 yıllık ilişkisini geçen ay bitiren Oğuzhan Koç'un, eski sevgilisinin yakın arkadaşı Demet Özdemir ile yakınlaştığı iddia edildi. Ortaya çıkan görüntülere kayıtsız kalmayan Tanrısevsin, Özdemir'i sosyal medya hesabında takipten çıkardı.

HAFIZA SİLDİRME YÖNTEMİNE BAŞVURACAK

'2. Sayfa' programının iddiasına göre; zor günler geçiren Yağmur Tanrısevsin, yaşadıklarını unutmak için 'hafıza sildirme' adı altında geçen bir yönteme başvuracak. Güzel oyuncu, TMU veya TMS (Trans Manyetik Stimülasyon) denilen tedavi ile kötü anılardan kurtulacak.

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