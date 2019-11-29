Mağazada mı yoksa internette mi daha ucuz diye araştırın

BUGÜN NELER OLDU

ABD'de 1932'de başlayan ve günümüzde tüm dünyaya yayılmış olan Black Friday indirimleri kapsamında iyi alışveriş yapabilmek, satın alacağınız ürünleri daha ucuza getirmek için aşağıdaki önerilere kulak verebilirsiniz...Mağazada beğendiğiniz şeyleri, internetteki sitelerden kontrol etmek, ucuz alışveriş için güzel bir yöntem. Mağazadaki birçok ürün, aynı zamanda internetteki indirimli alışveriş sitelerinde olabiliyor. Mağazada deneyip beğendikten sonra internetten kontrol edip alırsanız, yüzde 50'ye varan indirimlerle karşılaşabilirsiniz.Alışveriş yapmadan, alacağınız şeylerin araştırmasını yapın. Mağazada mı daha ucuz, yoksa internette daha uyguna bulabilir misiniz? İnternetteki sitelerden hangisinde daha fazla indirim yapılmış, hangisinde kargo ücreti yok?Özellikle kıyafet alışverişleriniz için Black Friday gibi özel günleri beklemek akıllıca bir yöntem. Büyük AVM'ler ve zincir mağazaların yanı sıra pasajları da dolaşabilirsiniz.Gazetelerin arasından çıkan, kapınızın demirine sıkıştırılan o broşürleri de inceleyin. Mutfağın, evin o haftaki ihtiyaçlarını çok daha ucuza getirebilirsiniz.İnternetteki fiyatları karşılaştırmak için kullanılabilecek bir sürü site var. Bu sitelere aradığınız ürünleri yazarak hangisinden en ucuza bulabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Para-puan biriktiren kartları, uygulamaları da kullanın. Sonra da bu puanları/paraları harcayın.Fabrika satış mağazalarına uğrayın. Tekstil konusunda iddialı olan Türkiye, ünlü markaların üretim yaptırdığı ülkelerden. Fabrikaların yanında bulunan bu mağazaları mutlaka gezin.Sezon sonlarında olan büyük mağaza indirimleri, alışveriş merkezlerinde izdihama yol açıyor. Bazı mağazalarda çok sağlam olan bu indirimler, karlı alışveriş için en iyi dönem. Ama yine de izdihamda hasar almak istemiyorsanız hafta sonları mağazalarda bulunmayın.Mağazaların hediye çeklerini, internet sitelerininse size özel verdikleri kodları mutlaka kullanın. Birçok sitede internet alışverişi için kullanılan kodlar var. Sitenin adını ve istediğiniz kodu yazarsanız, alternatif bulabilirsiniz.Pazarlık yapın. Eğer sıkı pazarlık yapabiliyorsanız; tahmin edemeyeceğiniz kadar güzel indirimler yaptırabilirsiniz. Etiket sistemi kullanmayan her yer ürüne pazarlık payı koyuyor; en azından deneyebilirsiniz.