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ve 'ın ayrılığıyla ilgili şok iddia! Özcan Deniz'in 'e olan hayranlığı...

Boşanmaları günlerce konuşulan ve 'ın ayrılıklarıyla ilgili bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın ayrılıklarının ardındaki ismin olduğu iddiası çok konuşulacak türden. 2.Sayfa programında gündeme gelen iddiaya göre Özcan Deniz'in Aslı Enver'e olan hayranlığı Feyza Aktan'ı rahatsız etti. İşte Özcan Deniz'in Aslı Enver'e hayranlığından evliliği bitti iddiasının ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 29.11.2019 14:10 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 14:34
Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın ayrılığıyla ilgili şok iddia! Özcan Deniz'in Aslı Enver'e olan hayranlığı...

2.Sayfa programında gündeme gelen iddiaya göre 'in 'e olan hayranlığı 'ı rahatsız etti.

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Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın ayrılığıyla ilgili şok iddia! Özcan Deniz'in Aslı Enver'e olan hayranlığı...
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