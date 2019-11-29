Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın ayrılığıyla ilgili şok iddia! Özcan Deniz'in Aslı Enver'e olan hayranlığı...

Boşanmaları günlerce konuşulan Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın ayrılıklarıyla ilgili bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın ayrılıklarının ardındaki ismin Aslı Enver olduğu iddiası çok konuşulacak türden. 2.Sayfa programında gündeme gelen iddiaya göre Özcan Deniz'in Aslı Enver'e olan hayranlığı Feyza Aktan'ı rahatsız etti. İşte Özcan Deniz'in Aslı Enver'e hayranlığından evliliği bitti iddiasının ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 29.11.2019 14:10Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 14:34