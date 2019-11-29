Parıltı çocukları sahnede!

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Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, görmeyen çocukları ve ünlü isimleri tiyatro sahnesinde buluşturuyor. 18 Aralık'ta Zorlu PSM Turkcell Platinum sahnesinde seyircisiyle buluşacak "Hababam Sınıfı Parıltıyla' oyunu öncesinde görme engelli çocuklar ve ünlü isimler bir araya geldi. Düzenlenen lansman toplantısına Abdullah Avcı, Gökhan Tepe, Doğukan Manço, Hakan Yılmaz, Prof. Dr. Bahadır Erdem, Pınar Sabancı, Şahnaz Çakıralp, Okan Karacan ve Hande Sezer Pekcan gibi birçok ünlü isim katıldı. Derneğin eşbaşkanı Neşe Gönül, "Çocuklarımızın sanatın içinde aktif olarak yer alması onlara yeni pencereler açtı" dedi. Oyunda, Beşiktaş Teknik Diröktörü Abdullah Avcı, unutulmaz 'Mahmut Hoca' karakterini canlandıracak.