Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 29 Kasım 2019 Cuma yayınlandı - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 29 Kasım 2019 Cuma günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 29 Kasım 2019 Cuma burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Burçları aşkta zorlayan kurallar 2" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 29 KASIM 2019 CUMA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Venüs- Neptün uzlaşamıyor ve sağlık konusunda özenli olmak gerektiğinin altını çiziyor. Tıp dünyası yeni hastalıkların adını koyarken, bilenen bazı ilaçların zararları farklı bir kamuoyu oluşabilir. Estetikte devrim niteliğinde yeniliklerin olacağı yıl yaklaşıyor.

KOÇ: Hayatına aşk yeniden giriyor. Eğer ilişkisi olmayan bir Koç burcuysan bugün yeni insanlarla tanışabilirsin. Sosyal olacağın bir gün yaşarken, eski sevgilin ile karşılaşman aklının karışmasına neden olabilir. Dikkatli olmalısın. Gökyüzü, iletişim ve güzelliğin birleştiği alanlarda öneri geliştirmen konusunda fırsatlar oluşturabilir.

BOĞA: Her konunun üzerinde detaylıca düşünmen gereken bir gün seni bekliyor. Eğer hizmet sektörü gibi bir atılım içinde isen muhakkak mevzuatları dikkatlice incelemen ve tedbir alman gerekebilir. Tasarladığın iş görüşmelerin yatırımla ilgili ise hangi konularda sorunlar yaşayabileceğini önceden kestirmen gerekebilir.

İKİZLER: Yıldızların jest yaptığı bir gün olabilir. Özellikle aile içinde iletişim, kardeşlerden gelen destekler ve bu tarz öneriler ön planda olacak. Eğitim ve uzak yollardan gelen mesajlar planlarını değiştirebilir. İlişkisi olan ya da evli bir İkizler burcuysan değer verdiğin kişiyle hafta sonu için güzel bir organizasyon ayarlayabilirsin. Bugün aynı zamanda hayatın anlamı üzerine derinlikli bir keşifte bulunacaksın.