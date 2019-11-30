Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 30 Kasım 2019 Cumartesi günlük burç yorumları burada! Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 30 Kasım 2019 Cumartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 30 Kasım 2019 Cumartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Burçlar hoşlanmadıkları biriyle karşılaşınca ne yaparlar?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 30 KASIM 2019 CUMARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Merkür- Satürn 60'lığı iddialı kararları ile siyasi oluşumları gündeme getirirken, siyasetçilerin arasında yeni skandallar patlayabilir. Bu döngüde hedef gösterilen isimlerin sayısı artabilir. Ülkemizin boğazlarındaki yenilikler ve gelişmeler bugünden sonra gündemin ana konusu olabilir.

KOÇ: Bugün uzun zamandır planını yaptığın alım satım işlerini gerçekleştirmek için harekete geçebilirsin. Dijital dünyadan online sistem ile yapacağın ödemelere kadar dikkatli olman gereken bir gün. Bir arkadaşına verdiğin sözü unutman sorun yaşamanıza neden olabilir. İlişkisi olan ya da evli bir Koç burcuysan, değer verdiğin kişiyle spor yapmak ve eğlenceli aktivitelere zaman ayırmak isteyebilirsiniz.

BOĞA: Güne çok iyi başlamasan da gün içindeki gelişmeler seni kendine getirecek. Sana karşı keskin konuşmalar yapan insanlara tahammülünün kalmadığını senin de net bir şekilde göstereceğin bir gün. Lafını sakınmayacak, haklılığını ortaya koyacaksın. Çevrene uyum sağlamaya çalış. Günlük iletişimde gerçekleştirdiğin konuşmaların rekabete dönüşmesini sağlama.

İKİZLER: Olumlu ruh halin bugün fazlasıyla dikkat çekebilir. Özellikle bir süredir iş ortamında anlaşma konusunda sorun yaşadığın üstün ile ciddi bir konuşma gerçekleştirebilir, taleplerin konusunda açık olabilirsin. Ancak kendine güvenerek aldığın bazı kararlar, gerçeği pek de yansıtmıyor olabilir. Karar arifesini biraz daha uzun tutmakta fayda var.