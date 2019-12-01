Beraat etti adliye korıdorunda selfie çekti

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Eski eşi Ceren Kaplakarslan'ın babası Atilla Kaplakarslan'a "Sen hayatımda tanıdığım en yalancı, en yalaka insansın" gibi hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla dava açılan Rafet El Roman, beraat etti. Geçtiğimiz günlerde görülen davada ünlü sanatçı kendisini şöyle savundu: "Şikayetçi benim eski eşimin babasıdır. Kendisi medyada bana daha önce birçok defa hakaret içerikli söylemlerde bulunmuştu. Aleyhimde bir sürü haberler çıktı. 'Biz Rafet'e 1 TL'lik dava açarız. Çünkü o 1 TL'lik adamdır' gibi söylemlerde bulundu. Ben de okuduğum haberlere cevap verdim." Aleyhindeki açıklamalar nedeniyle bazı paylaşımlarda bulunduğunu belirten sanatçı, şöyle devam etti: "Kızgınlıkla sosyal medyada bazı şeyler söyledim. Ama kendisine ithafen ve ismini zikrederek söylemedim. Dediğim gibi bu işi başlatan kişi ben değilim. Çıkan haberlere alındım." Bu savunma üzerine hakim, ünlü şarkıcının beraatine karar verdi. El Roman, yaptığı açıklamada "O dönem böyle şeylerin yaşanması hoş değildi. Her şey unutuldu. O dönemin sıcağı sıcağına yapılan konuşmalarından ibaret her şey. Suçsuzum" dedi. El Roman, gazetecilerin telefonlarını alarak selfie de çekti.