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Destanın fragmanı görücüye çıktı

Giriş Tarihi: 1.12.2019
Destanın fragmanı görücüye çıktı
Yapımcılığını 'Diriliş Ertuğrul' ve 'Kuruluş Osman' projeleri ile Türkiye'de ve dünyada büyük başarı kazanan Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filminin fragmanı yayınlandı. Hollywood prodüksiyonlarını kıskandıracak yapım tasarımıyla Türk sinemasında yeni bir dönemi başlatacak 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı', izleyiciyi Osmanlı Akıncılarının dünyasına götürecek. Film, Türkiye ile birlikte ABD, Kanada, Şili, Meksika, Avustralya, Japonya, Güney Kore, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Güney Afrika, Hindistan, Endonezya, Malezya, Katar, Şili, Azerbaycan ve Kazakistan gibi ülkelerde de gösterime girecek. Fatih Sultan Mehmet'in akıncılarının zulme 'dur' diyebilmek için Sırbistan kralı Lazar'a karşı verdikleri zorlu mücadeleyi konu alan 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmi 17 Ocak'ta vizyona girecek.
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Destanın fragmanı görücüye çıktı
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