BUGÜN NELER OLDU

Hülya Koçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar' programında Ali Poyrazoğlu'nu ağırladı. 'Tarla Kuşu' oyununda birlikte sahneye çıkan, Küçük Prenses ve Küçük Kral rollerine hayat veren ikilinin sohbeti Poyrazoğlu'nun çocukluk anılarıyla başladı. Koçyiğit, "O günden bugüne krallığı o kadar benimsemişsin ki. Sen bir kralsın aslında, tiyatronun kralı" dedi. "Ben çok şanslı biriyim, tiyatromun yöneticisiyim, istediğim oyunları sahneleyebiliyorum, istediğim karakteri canlandırabiliyorum" diyen Poyrazoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Ben hâlâ full time çalışıyorum ama bunu para için yapmıyorum. Çokt eğleniyorum, bir işte eğlenmediğim zaman o işi hemen bırakırım." Bütün meslektaşlarına bu zorlu yolda yürüdükleri için teşekkür eden Poyrazoğlu, "Ömür boyu iş aranan bir mesleği seçtiğimizin bilincinde olmalıyız" dedi.