‘Mustafa ile iyi arkadaşız çocuklar da iki ev fikrini sevdi’

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, bir AVM'de tanıtıma katıldı. Sadettin Saran'la ayrılık haberleri hakkında konuşmayan Jahovic, eski eşiyle ilgili samimi açıklamalar yaptı. Jahovic, "Boşandığınız için pişman mısınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Pişman değilim. O dönem bitti, yeni bir dönem başladı. Çocuklar da kabullendi durumu. İki ev fikrini çok sevdiler. Hem bizim sitede, hem de Mustafa'nın sitesinde birçok arkadaşları var. Gidip geliyorlar." 2019 yılının kendisi için çok yoğun geçtiğini söyleyen Jahovic, "Aslında zordu. Özellikle boşandıktan sonraki adaptasyon süreci kolay olmadı ama şu an eski eşimle çok güzel bir arkadaşlığımız var. Birbirimize yardım ediyoruz. O yüzden çok mutluyum" dedi. Jahovic, "Yeni yılda özel hayatta sürpriz gelişme olabilir mi?" sorusuna da şu yanıtı verdi: "Olabilir ama evlilik düşünmüyorum. Evlilikten yeni çıktım zaten, tekrar evlenmem çok zor görünüyor."



'2020 benim için kilit bir sene'

2020'den beklentilerini de anlatanJahovic, kendi markasını geliştirmeye hazırlandığını belirterek şöyle devam etti: "2020 kilit bir sene. Bütün Balkan ülkelerinde ve Türkiye'de Yaemina markasının makyaj ürünlerini lanse edeceğiz. Yabancı yatırımcımız var. Her şeyi İtalya'da üretiyoruz. Bir yandan konserlerim var, diğer yandan çocuklar. Yoruluyorum. Bu arada Yaman'ın Türk Kayak Milli Takımı'na seçilmesi beni heyecanlandırıyor."