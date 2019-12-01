‘Zayıflık güzelmiş, kilo almak istemiyorum’

BUGÜN NELER OLDU

OYUNCU İbrahim Büyükak, geçtiğimiz günlerde Akmerkez'de görüntülendi. Büyükak, yeni filmi 'Bayi Toplantısı' hakkında konuştu: "Teaser'mız çıktı, çok güzel tepkiler aldı. Şimdi fragmanımız da yolda. Çok çalıştık bu film için. Bir aksilik olmazsa Şubat'ta vizyona girecek. Film için kilo verdim, sonra baktım zayıflık güzelmiş. Kilo almamaya özen gösteriyorum." Ünlü oyuncu, arkadaşı Oğuzhan Koç'un geçtiğimiz günlerde adının Demet Özdemir ile aşk dedikodularına karışmasıyla ilgili de "Kendi hayatları, bence onlara sorun. Sonuçta ikisi de bekar. Herkes nasıl istiyorsa öyle olsun" dedi.