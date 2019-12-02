İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza köşe bucak kaçtılar!

İbrahim Kutluay, uğruna 11 yıllık yuvasını İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza çifti aralarındaki sorunları halletti. İkili, önceki akşam Ortaköy'deki Meftun isimli mekanda samimi şekilde eğlendi.yıkyığı Edvina Sponza'dan Ağustos ayında ayrılmıştı. Ayrılığın sebebinin ihanet ve şiddet olduğu yönündeki iddialar magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Hatta öyle ki Edvina Sponza, mahkemeden İbrahim Kutluay için uzaklaştırma kararı çıkarttırmıştı. Babasının cenazesinde eski aşkını yalnız bırakmayan İbrahim Kutluay, Edvina Sponza ile buzları eritti.