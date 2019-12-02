Şarkıcı Asya ile 23 yıllık eşi boşanıyor! Talep ettiği tazminat dudak uçuklattı

İş adamı Şevki Kaygusuz, kamuoyunda 'Asya' olarak tanınan şarkıcı Tülay Kaygusuz'a 500 bin liralık alacağını talep ederek boşanma davası açtı. Dava dilekçesinde, "Şevki Kaygusuz, parkinson hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye muhtaçtır. Ancak 23 yıllık eşi onun tekerlekli sandalyesini dahi itmek istememektedir" denildi. Karşı boşanma davası açarak eşinden 2 milyon lira tazminat ve aylık 20 bin lira nafaka isteyen Tülay Kaygusuz ise iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi. Tülay Kaygusuz, eşinin kendisini paragöz bir kadın gibi göstermeye çalıştığını öne sürdü.

MAL VARLIĞINA TEDBİR KONULDU

İstanbul Aile Mahkemesi'ne avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla dava açan Şevki Kaygusuz ile 23 yıllık eşi Tülay Kaygusuz'un bu evliliklerinden bir kızının önceki evliliğinden de iki kızının olduğu anlatıldı.