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tarzıyla Nişantaşı'nı arabasıyla trafiği birbirine kattı!

Son dönemin yükselen yıldız isimlerinden , iki hafta önce giydiği 7 bin TL'lik terlikleriyle çok konuşulmuş, Her giydiği, her yaptığı olay olan Serenay Sarıkaya yine tarzını konuşturdu. Nişantaşı'nda görüntülenen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, 6 bin TL'lik ile tam bir moda ikonu gibiydi.

Giriş Tarihi: 2.12.2019 11:15 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 11:19
Serenay Sarıkaya tarzıyla Nişantaşı'nı arabasıyla trafiği birbirine kattı!

Her giydiği, her yaptığı olay olan yine tarzını konuşturdu. Nişantaşı'nda görüntülenen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, 6 bin TL'lik ile tam bir moda ikonu gibiydi.

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Serenay Sarıkaya tarzıyla Nişantaşı'nı arabasıyla trafiği birbirine kattı!
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