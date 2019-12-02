Serenay Sarıkaya tarzıyla Nişantaşı'nı arabasıyla trafiği birbirine kattı!

Son dönemin yükselen yıldız isimlerinden Serenay Sarıkaya, iki hafta önce giydiği 7 bin TL'lik Louis Vuitton terlikleriyle çok konuşulmuş, Her giydiği, her yaptığı olay olan Serenay Sarıkaya yine tarzını konuşturdu. Nişantaşı'nda görüntülenen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, 6 bin TL'lik Prada botları ile tam bir moda ikonu gibiydi.
Giriş Tarihi: 2.12.2019 11:15Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 11:19
Her giydiği, her yaptığı olay olan Serenay Sarıkaya yine tarzını konuşturdu. Nişantaşı'nda görüntülenen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, 6 bin TL'lik Prada botları ile tam bir moda ikonu gibiydi.