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ne demek? ’ın röportajında geçen snob ne anlama gelmektedir?

Son oynadığı dizide başrollerini paylaştığı partneri Demet Özdemir için “Demet bir kadın olsaydı asla oynayamazdık dedi” bunun üzerine magazini yakından takip eden vatandaşlar internet üzerinden , ne anlama gelir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, son zamanlarda adından oldukça söz ettiren ve magazin gündemindeki yerini koruyan ünlü oyuncu ’ın kullandığı kelime snob nedir? , kimlere söylenir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 2.12.2019 16:59 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 17:00
Snob ne demek? Can Yaman’ın röportajında geçen snob ne anlama gelmektedir?

Son zamanlarda adından oldukça söz ettiren ünlü oyuncu Can Yaman'ın son olarak rol aldığı dizideki partneri Demet Özdemir ile ilgili olarak yaptığı açıklamada snob kelimesini kullanmasıyla vatandaşlar snob ne demek, ne anlama geliyor gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, Can Yaman'ın röportajında kullandığı Snop kelimesi ne anlama gelir? Snob nedir, kimlere denir?

SNOB NEDİR, KİMLERE DENİR?

1. giyinişte, konuşma biçiminde, dilde, düşüncede toplumca gülünç ve doğala aykırı bulunan yapmacıklara ve aşırılıklara kaçan (kimse).

2. seçkin görünmek ereğiyle kimi seçkin çevrelerdeki görüşleri, yaşam biçimini benimseyen, onlara hayranlık duyan ve onlar gibi olmaya, davranmaya özenen (kimse).

Can Yaman'ın kullandığı ifade ise şöyle;

Can Yaman, hafta sonu Cengiz Semercioğlu'na röportaj verdi.

Yaman'ın "Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Son yıllarda işi tutmayan jönlere bak; hepsinin libidosu olmayan partnerleri vardı" açıklaması sosyal medyada olay oldu.

Can Yaman, "Demet biraz snob olsaydı asla uyumlu olamazdık. Mesela "Hangimiz Sevmedik" dizisindeki partnerim Selen Soyder'le bu yüzden problem yaşadım." diyerek eski partnerine de göndermede bulundu...

Selen Soyder, sette büyük kavgalar yaşadığı Can Yaman'a sosyal medyadan yanıt verdi.

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Snob ne demek? Can Yaman’ın röportajında geçen snob ne anlama gelmektedir?
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