Snob ne demek? Can Yaman’ın röportajında geçen snob ne anlama gelmektedir?

Son zamanlarda adından oldukça söz ettiren ünlü oyuncu Can Yaman'ın son olarak rol aldığı dizideki partneri Demet Özdemir ile ilgili olarak yaptığı açıklamada snob kelimesini kullanmasıyla vatandaşlar snob ne demek, ne anlama geliyor gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, Can Yaman'ın röportajında kullandığı Snop kelimesi ne anlama gelir? Snob nedir, kimlere denir?

SNOB NEDİR, KİMLERE DENİR?

1. giyinişte, konuşma biçiminde, dilde, düşüncede toplumca gülünç ve doğala aykırı bulunan yapmacıklara ve aşırılıklara kaçan (kimse).

2. seçkin görünmek ereğiyle kimi seçkin çevrelerdeki görüşleri, yaşam biçimini benimseyen, onlara hayranlık duyan ve onlar gibi olmaya, davranmaya özenen (kimse).

Can Yaman'ın kullandığı ifade ise şöyle;

Can Yaman, hafta sonu Cengiz Semercioğlu'na röportaj verdi.

Yaman'ın "Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Son yıllarda işi tutmayan jönlere bak; hepsinin libidosu olmayan partnerleri vardı" açıklaması sosyal medyada olay oldu.

Can Yaman, "Demet biraz snob olsaydı asla uyumlu olamazdık. Mesela "Hangimiz Sevmedik" dizisindeki partnerim Selen Soyder'le bu yüzden problem yaşadım." diyerek eski partnerine de göndermede bulundu...

Selen Soyder, sette büyük kavgalar yaşadığı Can Yaman'a sosyal medyadan yanıt verdi.