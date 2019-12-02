Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın yeni imajını gören herkes aynı şeyi söyledi! ‘İnşallah peruktur’

Yıllardır saçlarını koyu renk kullanan şarkıcı Demet Akalın, sarı ve kısa saçlı pozuyla takipçilerini şaşkına uğrattı. Akalın'ın kısa ve sarışın saçlarını beğenmeyen binlerce kişi "İnşallah peruktur" yorumunu yaptı.

"İNŞALLAH PERUKTUR"

Her daim sosyal medya hesabından makyajsız ve yapılı olmayan saçlarıyla paylaşımlar yapan Demet Akalın, Twitter hesabından sarı saçlı bir fotoğrafını paylaştı. Akalın'ın fotoğrafına kısa süre içerisinde yüzlerce yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar fotoğrafın altına: "İnşallah peruktur" , "Abla sakın o saçlara kıydım deme" , "Abla ne olur peruk de" gibi yorumlarda bulundu. Takipçilerinden gelen yorumlara video paylaşarak cevap veren Akalın, "Aaa niye sevmediniz" dedi.