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Ünlü şarkıcı ’ın yeni imajını gören herkes aynı şeyi söyledi! ‘İnşallah peruktur’

Ünlü şarkıcı , son olarak kısa ve sarı saçlı bir fotoğrafını paylaştı. Yeni imajıyla pek beğenilmeyen Demet Akalın'ın peruk taktığı ortaya çıktı. Kısa sürede takipçilerinden binlerce yorum alan Demet Akalın, bu imajıyla şarkıcı Gülşen'e benzetildi. Sarı saçlı halleri pek beğenilmeyen Akalın "Sarı peruk sevilmedi" diyerek imajını değiştirmediğini söyledi.

Giriş Tarihi: 2.12.2019 16:42 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 16:52
Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın yeni imajını gören herkes aynı şeyi söyledi! ‘İnşallah peruktur’

Yıllardır saçlarını koyu renk kullanan şarkıcı , sarı ve kısa saçlı pozuyla takipçilerini şaşkına uğrattı. Akalın'ın kısa ve sarışın saçlarını beğenmeyen binlerce kişi "İnşallah peruktur" yorumunu yaptı.

"İNŞALLAH PERUKTUR"

Her daim sosyal medya hesabından makyajsız ve yapılı olmayan saçlarıyla paylaşımlar yapan Demet Akalın, Twitter hesabından sarı saçlı bir fotoğrafını paylaştı. Akalın'ın fotoğrafına kısa süre içerisinde yüzlerce yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar fotoğrafın altına: "İnşallah peruktur" , "Abla sakın o saçlara kıydım deme" , "Abla ne olur peruk de" gibi yorumlarda bulundu. Takipçilerinden gelen yorumlara video paylaşarak cevap veren Akalın, "Aaa niye sevmediniz" dedi.

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Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın yeni imajını gören herkes aynı şeyi söyledi! ‘İnşallah peruktur’
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