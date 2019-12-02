Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 1 Aralık 2019 Pazartesi günlük burç yorumları burada! Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 1 Aralık 2019 Pazartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 1 Aralık 2019 Pazartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Üç günlük Jüpiter turuna çıkıyoruz" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 1 ARALIK 2019 PAZARTESİ – ASTROLOJİ

ASTRO GÜNDEM

Jüpiter, Oğlak burcunda bir yıl boyunca itibarı ve disiplini büyütüp genişletecek. Toprak hareketleri devam ederken, 21 Aralık 1977 doğumlu Oğlak burcu Emmanuel Macron'un açıklamaları devam edebilir. Dengeler değişirken, bugünden itibaren yine ülkemizin doğusu konuşulabilir.

Koç: Ufak rüzgârların boynunu eğmesine izin verme. Hemen pes etmek sana göre değil. İş arıyorsan, bugün olumlu dönüşler alabilirsin.

Boğa: Her şeyin dört dörtlük olduğu günler çok nadirdir. Ama sen bu tarz günlere çok da uzakta değilsin. Öfkeni kontrol etmelisin.

İkizler: Güne yapıcı bir ruh hali ile başlıyorsun yapıyorsun. Sorumluluklarını yerine getirmek özgüvenini artıracak.

Yengeç: Bugün hareketli insanlarla vakit geçirebilirsin. Bazı insanların çılgın tekliflerine karşı koymakta zorlanacaksın.

Aslan: Bugün düşüncelerini net olarak ortaya koymakta zorlanabilirsin. İş görüşmen varsa, duygularını kontrol etmelisin.

Başak: Yeni atılımlara hazır mısın? Kariyer hayatınla ilgili inanılmaz fırsatlar yakalayabilirsin. İnce eleyip sık dokumaya çalışma.

Terazi: İş hayatının hareketlenmesi ile girdiğin yeni ortamlarda tanıdığın ancak iletişim kurmadığın biriyle karşılaşabilirsin.

Akrep: Hareketli yapınla tüm dikkatleri üzerine çekeceksin. Çalkantılı aşk hayatında olumlu gelişmeler yaşanacak.

Yay: Bugün beklenmedik haberler alabilirsin. Cesur kararlar alacaksın ve hedeflerine daha yakın olduğunu fark edeceksin.

Oğlak: Bugün iş için gerektiğinden çok daha fazla hareket edebilirsin. Kısa mesafeli iş seyahatlerine hazır olmalısın.

Kova: Ailen tarafından sana maddi anlamda bir yükümlülük verilebilir. Düşünerek hareket etmelisin.

Balık: Bugün birçok şeyin istediğin gibi gitmediğini fark edebilirsin. Bu konuda yalnız değilsin çünkü herkes için zor bir gün.